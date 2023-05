CLASSIFICA - Il Milan stecca con lo Spezia, Lazio a +4

TUTTOmercatoWEB.com

Il ko del Milan contro lo Spezia non permette alla squadra di Pioli di tentare l'assalto al terzo posto della Lazio e lascia i rossoneri a quota 61 punti in classifica. In attesa che scenda in campo l'Inter contro il Sassuolo ecco la classifica aggiornata.

La classifica completa

NAPOLI 83

JUVENTUS 66

LAZIO 65*

INTER 63*

MILAN 61

ATALANTA 58

ROMA 58

FIORENTINA 46

UDINESE 46

BOLOGNA 46

TORINO 46

MONZA 46

SASSUOLO 44

EMPOLI 38

SALERNITANA 38*

LECCE 32*

VERONA 30

SPEZIA 30*

CREMONESE 24

SAMPDORIA 17

* una partita in più