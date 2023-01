CLASSIFICA - La Lazio accorcia su Milan e Juve: zona Champions più vicina

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Prima vittoria nel 2023 per la Lazio che grazie al 2-0 ottenuto al Mapei Stadium contro il Sassuolo scaccia via la crisi di inizio anno. Nonostante l'infortunio di Immobile la squadra di Sarri è riuscita trovare un successo fondamentale per tornare a sperare nella Champions League. I biancocelesti infatti sono a quattro lunghezze dal Milan secondo e a tre punti da Inter e Juventus. Un bel balzo per Zaccagni e compani in attesa degli impegni di Roma e Atalanta che qualora dovessero vincere contro Fiorentina e Salernitana aggancierebbero nuovamente gli aquilotti. Di seguito la classifica completa.

1. Napoli 47

2. Milan 38

3. Juventus 37

4. Inter 37

5. Lazio 34

6. Atlanta 31

7. Roma 31

8. Udinese 25

9. Fiorentina 23

10. Torino 23

11. Monza 21

12. Lecce 20

13. Bologna 19

14. Empoli 19

15. Salernitana 18

16. Sassuolo 16

17. Spezia 15

18. Sampdoria 9

19. Verona 9

20. Cremonese 7