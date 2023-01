CLASSIFICA - La Lazio non avvicina l'Inter: stasera Milan-Roma

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Non arriva la prima vittoria nel 2023 della Lazio. La squadra di Maurizio Sarri domina contro l'Empoli, va in vantaggio 2-0 e nonostante questo non riesce a vincere, subendo una clamorosa rimonta all'ultimo secondo. La Lazio ottiene così un punto che sa più di due persi, che di uno guadagnato e che non cambia la classifica, ma anzi fornisce alla Roma l'opportunità del sorpasso o al Milan, questa sera si sfideranno a San Siro, la chance di staccare di altri tre punti. Una situazione complicata per i biancocelesti che però restano, momentaneamente a tre punti dalla zona Champions League, presidiata dall'Inter. Di seguito la classifica completa.

1. Napoli 41

2. Juventus 37

3. Milan 36

4. Inter 34

5. Lazio 31

6. Roma 30

7. Atalanta 28

8. Udinese 25

9. Fiorentina 23

10. Torino 23

11. Bologna 19

12. Lecce 19

13. Empoli 19

14. Salernitana 18

15. Monza 18

16. Sassuolo 16

17. Spezia 15

18. Sampdoria 9

19. Cremonese 7

20. Verona 6