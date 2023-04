CLASSIFICA - La Lazio vola, la Juve cade: tre punti che profumano di Champions

Una vittoria di vitale importanza per la Lazio che schianta una delle squadre più in forma del campionato e vola in classifica. I biancocelesti ne rifilano due alla Juventus, difendono il secondo posto allungando su Milan, Inter e Atalanta e avvicinano sempre di più la qualificazione in Champions League. Decisive le reti di Milinkovic e Zaccagni. A nulla serve il gol del pari firmato Rabiot. Tre punti che pesano come un macigno, Sarri e la sua banda scappano. Che sia l'allungo decisivo?

CLASSIFICA

1. Napoli 74

2. Lazio 58

3. Roma 53

4. Milan 52

5. Inter 51

6. Atalanta 48

7. Juventus 44

8. Bologna 43

9. Fiorentina 41