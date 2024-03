CLASSIFICA | Lazio, come cambia la posizione dopo il weekend? I dettagli

La Lazio vince a Frosinone per 3-2 in un sabato tesissimo. Mattia Zaccagni e Tatay Castellanos hanno permesso ai biancocelesti di tornare alla vittoria e anche a riconquistare punti in termini di classifica. Dall'11 posto dopo la debacle col Milan, i biancocelesti sono balzati al 9 posto a quota 43 punti. Ma com'è cambiata la classifica dopo le gare della domenica? In attesa del risultato finale di Inter - Napoli, il Milan ha conquistato tre punti rimanendo al secondo posto in classifica dopo la vittoria sul Verona per 3-1. Un solo punto per la Juve nella partita contro il Genoa finito a reti inviolate. Il match delle 18.00, con la Roma vincente ha visto la squadra di De Rossi salire a quota 51 punti. Nessuno spostamento per la Lazio futura di Igor Tudor. Da capire quando verrà disputata Atalanta - Fiorentina, rinviata per il malore accusato da Joe Barone. I viola infatti hanno gli stessi puti in classifica dei biancocelesti. A seguire, la classifica completa:

Inter 75

Milan 62*

Juventus 59*

Bologna 54*

Roma 51*

Atalanta 47

Napoli 44

Fiorentina 43

Lazio 43*

Monza 42*

Torino 41*

Genoa 34*

Lecce 28*

Udinese 27*

Verona 26*

Cagliari 26*

Empoli 25*

Frosinone 24*

Sassuolo 23

Salernitana 14

* una partita in più