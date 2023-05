CLASSIFICA - Lazio, il Milan si avvicina: ora attesa per le altre

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, DOPPIA RIFINITURA: ZACCAGNI PARTE, CHANCE BASIC FORMELLO - Doppia rifinitura. Il giorno di riposo alle spalle, soltanto la vigilia per preparare la trasferta a San Siro con il Milan. Un allenamento di mattina (10.30), il bis di pomeriggio (14.30), poi la partenza per Milano. Sarri deve fare i conti con le assenze a... FORMELLO - Doppia rifinitura. Il giorno di riposo alle spalle, soltanto la vigilia per preparare la trasferta a San Siro con il Milan. Un allenamento di mattina (10.30), il bis di pomeriggio (14.30), poi la partenza per Milano. Sarri deve fare i conti con le assenze a... WEBTV MILAN - LAZIO, UN OSPITE D'ECCEZIONE A SAN SIRO: CHE ABBRACCIO CON RADU! - VIDEO Ospite d'eccezione a San Siro in occasione di Milan - Lazio. Senad Lulic seguirà dagli spalti l'impegno dei biancocelesti contro la squadra di Pioli. Sul profilo Instagram del club, è stato condiviso il video che riprende l'abbraccio tra l'ex... Ospite d'eccezione a San Siro in occasione di Milan - Lazio. Senad Lulic seguirà dagli spalti l'impegno dei biancocelesti contro la squadra di Pioli. Sul profilo Instagram del club, è stato condiviso il video che riprende l'abbraccio tra l'ex... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO, DAL PORTOGALLO: "URIBE VICINISSIMO ALLA LAZIO" Il quotidiano Record mette la notizia in prima pagina. Il centrocampista del Porto si svincolerà a giugno e potrebbe arrivare in biancoceleste... Il quotidiano Record mette la notizia in prima pagina. Il centrocampista del Porto si svincolerà a giugno e potrebbe arrivare in biancoceleste...