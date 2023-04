CLASSIFICA- Lazio, passaggio a vuoto con il Toro: come cambia la zona Champions

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio cade all'Olimpico contro il Torino. Passaggio a vuoto per la squadra di Sarri che perde terreno in zona Champions ma resta, almeno per il momento, al secondo posto in classifica. Decide per gli uomini di Juric un gol di Ilic. In caso di vittoria con il Napoli, la Juventus supererebbe i biancocelesti in classifica.