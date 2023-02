CLASSIFICA - Lazio-Sampdoria, vittoria da Champions: scavalcata la Roma

Una Lazio non brillante ma cattiva e determinata nel finale batte la Sampdoria e porta a casa tre punti fondamentali per la sua classifica. La risolve il siluro pazzesco di Luis Alberto che non lascia scampo ad Audero. I biancocelesti salgono a 45 punti in classifica, -2 da Inter e Milan, e si riprendono almeno per una notte il quarto posto in classifica che significherebbe Champions. Scavalcata la Roma che domani giocherà in trasferta con la Cremonese.