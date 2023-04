CLASSIFICA - Passi falsi di Inter e Milan: come cambia la zona Champions

Due ottime notizie per la Lazio in questo venerdì di Serie A. Inter e Milan non vanno oltre il pareggio rispettivamente contro Salernitana ed Empoli e dunque perdono terreno nelle zone nobili di classifica. I biancocelesti restano secondi, +3 sui rossoneri e +4 sui nerazzurri, e domani ha addirittura l'occasione di allungare ancora. Chance ghiotta anche per Roma e Atalanta. I giallorossi, con una vittoria a Torino, supererebbero le due milanesi portandosi al terzo posto. La Dea può tornare a farsi sotto seriamente. Di seguito la classifica in zona Europa.

CLASSIFICA

Napoli 74*

Lazio 55

Milan 52*

Inter 51*

Roma 50

Atalanta 48

Juventus 44

Bologna 40

Fiorentina 40

*una partita in più