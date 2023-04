CLASSIFICA - Scatto Champions della Lazio in attesa di Roma e Milan

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio non si ferma più e a Monza centra la quinta vittoria nelle ultime sei partite. Il 2-0 finale firmato Pedro e Milinkovic consolida la seconda posizione in classica della squadra di Sarri a quota 55 punti. Staccata l'Inter che resta a 50 punti dopo la sconfitta in casa contro la Fiorentina e in attesa di Roma e Milan impegnate rispettivamente contro Sampdoria e Napoli i biancocelesti prendono il largo in zona Champions League. Di seguito la classifica completa nelle prime sette posizioni.

NAPOLI 71 *

LAZIO 55

INTER 50

MILAN 48 *

ATLANTA 48 *

ROMA 47*

JUVENTUS 44

* Una partita in meno