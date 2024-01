CLASSIFICA - Solo un pari contro il Napoli: la Lazio aggancia la Fiorentina

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 0-0 la gara dell'Olimpico tra Lazio e Napoli. Una sfida equilibrata tra le squadre di Sarri e Mazzarri che hanno dovuto fare i conti anche con le tante assenze specialmente in attacco. I biancocelesti, sopattutto nella ripresa, hanno provato a far male agli azzurri prima con Castellanos e poi con una bella azione sciupata da Isaksen. Un pareggio che proietta la Lazio a 34 punti, al pari della Fiorentina che deve ancora scendere in campo, e al sesto posto in classifica e a due punti dall'Atalanta quarta (36).

LA CLASSIFICA

JUVENTUS 53

INTR 51*

MILAN 46

ATALANTA 36

FIORENTINA 34*

LAZIO 34

BOLOGNA 33

ROMA 32

NAPOLI 32

TORINO 31