Classifiche a confronto, la Lazio vola: il dato aggiornato

Fonte: Fabrizio Parascani

Oggi si conclude la ventottesima giornata di campionato con le ultime due gare. Prendendo in esame la classifica della Serie A possiamo vedere come tra le big ci siano notevoli differenze rispetto a un anno fa. Andando a vedere nel dettaglio notiamo come il Napoli, nonostante il ko con il Milan, sia la squadra che si è migliorata più delle altre con un +14 rispetto a dodici mesi fa. Segue la Lazio di Sarri a + 9 e la Roma a +3. Male le milanesi, -9 per il Milan, -8 per l'Inter. Mentre andando a guardare Atalanta e Juventus, i bergamaschi hanno gli stessi punti di un anno fa, mentre la Juventus considerando i punti fatti sul campo ha un + 5, ma tenendo conto della penalizzazione ha un -9 rispetto alla scorsa stagione. Tra le altre c'è da sottolineare il + 7 della Salernitana e il + 6 dell'Udinese. Come si evince da questi numeri, la squadra di Sarri sta viaggiando molto più veloce rispetto alla scorsa stagione visto che,eccetto il Napoli, tra le grandi è la squadra che è cresciuta di più in termini di punti rispetto a dodici mesi fa. Numeri importanti per i biancocelesti che ora sono attesi dal rush finale di dieci gare in cui si giocano un posto nella prossima Champions.

