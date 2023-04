Classifiche a confronto, la seconda Lazio di Sarri è uno spettacolo: i dati

Immobile e compagni viaggiano a una velocità impressionante rispetto allo scorso campionato. Solo il Napoli dei record è davanti...

Una Lazio bella e spettacolare batte anche la Juventus all'Olimpico e consolida il secondo posto in classifica. I biancocelesti stanno volando e hanno conquistato 19 degli ultimi 21 punti in palio. I passi in avanti mostrati dalla squadra di Sarri sono visibili a tutti. Le aquile in questi dodici mesi si sono migliorati in maniera sensibile. Sono 9 le lunghezze in più rispetto alla stessa giornata dello scorso campionato. Solo il Napoli, che di punti in più ne ha 14, ha fatto meglio. In attivo anche la Roma con un +5, mentre le altre big sono tutte in passivo. L'Atalanta è a -1, mentre l'Inter è a -8 e il Milan addirittura ha undici punti in meno dello scorso anno. Capitolo a parte merita la Juventus che per punti raccolti sarebbe a +3, ma con la penalizzazione scivola a -12. Ecco la classifica completa:

Napoli +14

Lazio +9

Bologna +7

Salernitana +7

Roma +5

Torino +2

Empoli =

Atalanta -1

Sassuolo -3

Spezia -3

Fiorentina -5

Udinese -6

Inter - 8

Milan -11

Sampdoria -11

Juventus -12 (+3)

Verona -19

Monza, Lecce e Cremonese in Serie B