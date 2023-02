Cluj - Lazio, Balaj non ci sta e critica l'arbitro: "Ha fermato il gioco per..."

Serata amara per il Cluj quella di ieri, eliminato dalla Conference per mano della Lazio. Al termine della sfida, il presidente del club romeno si è mostrato risentito nei confronti dell’arbitro per come ha gestito l’episodio dello scontro tra Casale e Gila. Questo il commento di Balaj riportato da Digisport: “Trascuriamo anche situazioni in cui due giocatori della squadra avversaria si scontrano senza farsi male e l'arbitro ferma il gioco anche se noi scappiamo in contropiede con una chiara opportunità. Non possiamo farci nulla, fa parte del gioco. Cerchiamo di vagliare, di trarre conclusioni, di dire che stasera ci siamo divertiti”.

