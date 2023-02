Cluj - Lazio, le quote dei bookmakers. Sorpresa per la vittoria finale...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ritorno di Conference League per la Lazio impegnata in Romania. Dopo l'1-0 inflitto al Cluj all'Olimpico, la squadra di Sarri cercherà di strappare il pass per il turno successivo. Stando ai bookmakers, non dovrebbe essere un problema per i biancocelesti: Betclic dà Immobile e compagni come favoriti per la vittoria nei tempi regolamentari, con quota 2 a 1.85, lontana dal 3.45 del pareggio e dal 4.57 di un’affermazione degli uomini di Dan Petrescu (quest’ultima data a 4.50 da Sisal). Maggiore “prudenza” sul numero di possibili reti, con l’Under 2.5 a 1.61 e l’Over 2.5 a 2.28. Fiducia assoluta, invece, nel passaggio del turno laziale, con quota a 1.11, contro il 6.40 dei padroni di casa.

VITTORIA FINALE - Per quanto riguarda la vincitrice della competizione, la Lazio viene data in testa ai pronostici al pari di West Ham e Villarreal. La quota si attesta a 5.50 per tutte e tre le squadre. Per i biancocelesti, quindi, la chance pare assai ghiotta. Subito giù dal podio, a 10.00, l’altra italiana ancora in corsa, la Fiorentina, così come gli olandesi dell’AZ Alkmaar.