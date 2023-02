Cluj, Petrescu attende la Lazio: "La viviamo così. Radu? Mi sarebbe piaciuto..."

TUTTOmercatoWEB.com

Tra una settimana esatta, il 16 febbraio, la Lazio ospiterà il Cluj all’Olimpico per la gara d’andata dei play off di Conference League. Sarà una sfida importante per entrambi, i romeni sperano di arrivarci nella miglior condizione possibile soprattutto dal punto di vista mentale. La sconfitta subita nell’ultima giornata di campionato ha lasciato l’amaro in bocca soprattutto al tecnico Petrescu che ora punta il Craiova per riscattarsi e non arrivare sottotono all’appuntamento con i biancocelesti. A proposito di questo, come riporta Cluj Capitala, ha affermato: “La partita contro la Lazio è una partita che un calciatore vuole giocare e un allenatore vuole vivere in panchina. A Roma, in uno stadio straordinario, dove la CFR è già stata prima. La pressione sarà sulla Lazio, non su di noi. Giocheremo”. Sulla panchina dei padroni di casa non ci sarà Stefan Radu, escluso dalla lista Uefa per un problema fisico. In merito l’allenatore ha rivelato: “Mi dispiace che non venga a Cluj, mi sarebbe piaciuto vederlo”.

