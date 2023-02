Cluj, scarso feeling con il gol: la stampa romena attacca Petrescu

TUTTOmercatoWEB.com

Il Cluj ha problemi con il gol. Anche giovedì nel match di andata degli spareggi di Conference League contro la Lazio, i romeni hanno fatto fatica a trovare la via della rete nonostante la superiorità numerica per più di un tempo. Una problematica che sta rallentando la squadra anche in campionato, dove occupa abbastanza a sorpresa la seconda posizione avendo vinto agevolmente gli ultimi cinque scudetti. La stampa romena ha individuato il responsabile principale di questo scarso feeling con le porte avversarie. La Gazeta Sporturlor, maggiore quotidiano sportivo del paese, ha puntato il dito contro l'allenatore Dan Petrescu reo di aver sbagliato le scelte di mercato in estate. Secondo i media, infatti, il tecnico avrebbe dato il via libera per le cessioni di Marko Dugandzic e Daniel Paraschiv rispettivamente al Rapid 1923 e all'Hermannstadt. Entrambi gli attaccanti si stanno rendendo protagonisti di una super stagione nel campionato romeno. Il primo, classe '94, ha totalizzato 15 gol in 25 partite. Il secondo invece ha toccato quota 10 con lo stesso numero di presenze del compagno. Una scelta tecnica che ha lasciato a desiderare e che adesso è causa di numerose critiche. Petrescu deve trovare una soluzione interna entro la fine dell'anno.