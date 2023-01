Come sono tornati Milinkovic e Vecino dal Mondiale? L’analisi di mister Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

Come sono tornati Milinkovic e Vecino dal Qatar? Parola a Maurizio Sarri che, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Lazio, ha fatto il punto sulle condizioni dei due centrocampisti, impegnati solo qualche settimana fa al Mondiale con la maglia delle rispettive nazionali. Per entrambi non è stata una competizione memorabile, ma comunque le energie fisiche e mentali spese sono state importanti. Il Comandante li ha ritrovati così: "Non avere competizioni per più di 50 giorni, tutto quello che si prova a simulare ha sempre una valenza non massimale non essendoci punti in palio. Chi rientra dal Mondiale può avere ripercussioni positive o negative. Ci sono energie mentali e nervose che vengono spese in un Mondiale, si va in campo per una nazionale. Poi chi ha vinto può essere galvanizzato, gli altri sono un po' delusi. I nostri due hanno da smaltire la stanchezza emotiva forte e un pizzico di delusione. Milinkovic è tornato anche un po' acciaccato. Sembrano in evoluzione positiva tutti e due, ma non sono al 100% sicuramente".