Como, Da Cunha torna sulla Lazio: "Non siamo neanche all'inizio..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Como Lucas Da Cunha è tornato a parlare di ambizioni e, di riflesso, anche della partita contro la Lazio. Dopo la vittoria contro i biancocelesti, il francese aveva detto che quest'anno avrebbero dovuto alzare ulteriormente l'asticella: tutti ora parlano di Europa. Da Cunha invece predica umiltà: "L'errore più grande che possiamo fare in questo momento è pensare alla classifica dopo due partite. Ne mancano 36, sono tantissime, se iniziamo a fermarci per ragionare rischiamo solo di perdere la bussola. Testa bassa e lavorare, non siamo neanche all'inizio".

