Como, la clamorosa decisione del club: via Longo, panchina a Fabregas

Ha del clamoroso la notizia diffusa poco fa da Sky Sport. Il Como sta per esonerare Moreno Longo e sta per prendere una decisione incredibile: la panchina sarà affidata a Cesc Fabregas. Dopo l'esperienza da giocatore, sempre tra le fila lariane in Serie B, e da allenatore della formazione Primavera per l'ex centrocampista spagnolo sarebbe dunque prossimo l'esordio su una panchina nella serie cadetta.

