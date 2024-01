Compleanno Lazio, Manzini: "Oggi la città di Roma riconosce e ricorda la società"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Valeria Bittarelli

Una figura indimenticabile della dirigenza della Lazio ormai scolpita nella storia. Maurizio Manzini è intervenuto ai microfoni di Radiosei per celebrare il 124esimo compleanno della squadra biancoceleste. Le sue parole riecheggiano nel glorioso cammino del club, che prima di una società sportiva è un 'ente morale'. Queste le sue parole: "Per noi questi sono giorni importanti, di festa. Chiunque è laziale si sente gratificato solo all'idea di far parte di questa grandissima società. Oggi è il giorno in cui la città di Roma riconosce e ricorda la Lazio. E credo che sia il minimo. Non per niente il club è considerato un 'ente morale'. Al di là dei successi o altro sportivi, ci sono tanti aspetti diversi. La Lazio non manca mai quando c'è da andare a visitare un ospedale, o quando c'è da comprare qualche macchina per una clinica, ecc. In questo modo rispetta un po' quella che è la sua indole, i suoi tratti distintivi: la Lazio è sempre al fianco del cliente che soffre. E siccome sappiamo che fare tutto ciò può portare un sorriso, allora noi abbiamo una gratificazione che non si può neanche descrivere".