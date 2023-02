Compleanno Milinkovic, il messaggio di un ex: “Auguri Brate” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Giornata speciale in casa Lazio, è il compleanno di Milinkovic. Il centrocampista compie ventotto anni e lo fa in una giornata particolare vista la sfida di questa sera con la Sampdoria. Nonostante i tanti chilometri di distanza, un suo ex compagno ha voluto fargli arrivare il proprio messaggio d’auguri attraverso una story su Instagram. Dal Brasile, con affetto, è arrivato il pensiero di Lucas Leiva, “Auguri Brate” sono le parole che accompagnano lo scatto in cui sono ritratti insieme.

