Compleanno Sarri, gli auguri della Serie A: il post social - FOTO

WEBTV TANTI AUGURI LAZIO! RIVIVI LA FESTA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ - FOTO & VIDEO AGGIORNAMENTO ORE 00.00 - Scocca la mezzanotte, tanti auguri Lazio! Sono 124 anni di storia. I fuochi d'artificio iniziano a colorare il cielo in Piazza della Libertà. (CLICCA QUI PER IL VIDEO) AGGIORNAMENTO 23.30 - Si riempie Piazza della Libertà,... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | FABRIZIO ROMANO AVVISA: "ATTENZIONE A SIMEONE!" CALCIOMERCATO LAZIO - Fin dai tempi dell'Hellas Verona il profilo di Giovanni Simeone è sempre stato gradito a Formello come eventuale sostituto di Ciro Immobile. Prima di fiondarsi su Castellanos e del riscatto applicato dal Napoli lo scorso giugno, la Lazio...