Condò: "La Lazio ha giocato al gatto col topo. Sarri lo stratega non delude"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Lazio ha vinto il derby e non si parla d'altro. Come è giusto che sia la squadra biancoceleste continua a ricevere i meritati complimenti per la super prestazione e la seconda stracittadina stagionale portata a casa. Sulle colonne de La Repubblica, Paolo Condò ha analizzato così la partita: "Naturalmente non tutte le squadre in corsa per la Champions hanno deluso in ugual maniera. La Lazio, per esempio, non delude per nulla visto che è salita al 2° posto, viaggia con 9 punti di vantaggio sull'anno scorso e ieri ha vinto anche il secondo derby. Certo, la sensazione e che Sarri abbia scelto di spostare le sue fiche sul posto Champions togliendole dalla Conference: se andrà bene sarà stata una mossa da stratega — cinica ma abile — se andrà male avrà buttato una coppa alla sua portata. La Lazio ha giocato con la Roma al gatto col topo dopo la colpevole uscita di scena di Ibanez, che fa scopa con la sciocchezza di Kumbulla della scorsa settimana. Il derby è una partita acida e violenta, giocarla sul filo dei nervi — lo stato abituale dei giallorossi — esponeva a grandi rischi".