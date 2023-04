Conference League, la Fiorentina soffre ma approda in semifinale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023

La Fiorentina vole in semifinale di Conference League, non senza tanta sofferenza. La squadra di Italiano soffre al Franchi contro il Lech Poznan dopo aver dominato la gara d'andata vincendo per 4-1. I polacchi si impongono sin dall'inizio del primo tempo con la rete di Sousa che apre le marcature al 9 minuto. Nella ripresa sono ancora gli ospiti ad andare a segno con il rigore siglato da Velde e poi a portarsi sullo 0-3 con il sigillo di Sobiech. La viola soffre ma non crolla e alla fine grazie ai gol di Sottil e Castrovilli in pieno recupero scaccia via la paura e si prende la qualificazione.