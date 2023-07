Conference League | La UEFA conferma l'esclusione dell'Osasuna

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La UEFA ha ufficializzato l'esclusione dell'Osasuna dalla prossima Conference League. A deciderlo è stato il Comitato d'Appello quest'oggi nonostante il settimo posto conquistato in campionato. Le ragioni risiedono nelle violazioni commesse nella stagione 2013/14 dove alcuni ex dirigenti sono stati condannati per reati di appropriazione indebita, falso in bilancio e corruzione sportiva. Al suo posto si è qualificato l'Athletic Bilbao.

L'ultima spiaggia

Al club spagnolo non rimane che rivolgersi al TAS di Losanna per la riammissione. Intanto è apparso il comunicato ufficiale con cui è stata commentata la decisione: "Il Comitato d’Appello UEFA ha deciso oggi di escludere il Club Atlético Osasuna dalla Conference League 2023-2024. I membri del Comitato d’Appello UEFA non hanno tenuto conto delle argomentazioni presentate dal club venerdì scorso e hanno ribadito il parere iniziale degli ispettori del Comitato di Controllo, Etico e Disciplinare UEFA. Nei prossimi giorni verranno trasferite al club le ragioni per le quali la Commissione di Appello ha deciso di escludere l’Osasuna. Il Club Atlético Osasuna non condivide affatto i criteri della UEFA o l’indagine del caso svolta e si rammarica del messaggio sbagliato che la UEFA invia al mondo del calcio punendo chi denuncia la corruzione e la persegue in tribunale. Infine, il Club Atlético Osasuna continuerà a utilizzare tutti gli strumenti legali a sua disposizione per opporsi alla UEFA e porre fine a quella che considera una grave violazione dei suoi diritti".