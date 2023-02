Conference League | Lazio agli ottavi, ecco le possibili avversarie

La Lazio supera il Cluj e stacca il pass per gli ottavi di finale di Conference League. Dopo la vittoria all'Olimpico, basta il pareggio a reti bianche in Romania ai biancoceleste per passare il turno. Ora i biancocelesti sono attesi da una sfida contro le prime classificate dei gironi eliminatori della competizione. Le aquile se la vedranno contro una tra Slovan Bratislava, Sivasspor, Djurgarden, AZ Alkmaar, Istanbul Basaksehir, West Ham, Villarreal, Nizza. Venerdì 24 febbraio è in programma il sorteggio che accoppierà la squadra di Sarri a una delle otto. Le gare sono in programma il 9 e il 16 marzo, ma la Lazio anticiperà la sua sfida. La vittoria della Roma e il suo conseguente accesso agli ottavi di Europa League costringe le aquile a cambiare il calendario e a giocare la gara d'andata martedì 7.Questo perché sia i biancocelesti che i giallorossi giocheranno in casa la gara d'andata e, non essendo possibile la contemporaneità, una delle due è costretta a cambiare data. Avendo la squadra di Mourinho un miglior ranking, tocca ai ragazzi di Sarri scendere in campo martedì 7.

Ecco le sedici squadre qualificate agli ottavi:

Vincitrici della fase a gironi (teste di serie)

AZ Alkmaar (NED)

Djurgården (SWE)

İstanbul Başakşehir (TUR)

Nizza (FRA)

Sivasspor (TUR)

Slovan Bratislava (SVK)

Villarreal (ESP)

West Ham (ENG)

Vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta (non teste di serie)

Anderlecht (BEL)

Basilea (SUI)

Lazio (ITA)

AEK Larnaca (CYP)

Fiorentina (ITA)

Gent (BEL)

Lech (POL)

Sheriff (MDA)

Pubblicato il 23-02