Conference League, non solo la Lazio: tutti gli spareggi per gli ottavi

Spareggi di Conference League, atto prima. Questa sera le gare di andata per indirizzare il discorso qualificazione o lasciare tutto aperto. L'obiettivo è approdare agli ottavi di finale dove ci sono le prime classificate della fase a gironi che attendono i propri avversari. Non solo Lazio-Cluj, di seguito tutte le gare in programma.

ORE 18:45

Qarabag - Gent

Trabzonspor - Basilea

Bodo/Glimt - Lech Poznan

Braga - Fiorentina

ORE 21:00

Lazio - Cluj

AEK Larnaca - Dnipro

Sheriff Tiraspol - Partizan Belgrado

Ludogorets - Anderlecht

Già agli ottavi: Az Alkmaar, Djugardem, Basaksehir, Nizza, Sivasspor, Slovan Bratislava, Villarreal, West Ham.