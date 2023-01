Congo Under 17, in 25 non superano il test sull'età: scelta drastica della federazione

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Caso di frode anagrafica nella Coppa d'Africa Under 17. Dei 40 giocatori preselezionati dalla Repubblica Democratica del Congo per il torneo, ben 25 non hanno superato il test della radiografia del polso che serve a calcolare l'età ossea. In poche parole si evince che la maggioranza di questi ragazzi abbiano un'età superiore ai 17 anni. Dei 15 che hanno superato il test, invece, solo 5 hanno espletato le formalità amministrative necessarie per recarsi in Camerun, sede del torneo. Preso atto della situazione, la Federcalcio congolese ha pertanto deciso di ritirare la selezione dal torneo. Una situazione analoga era capitata proprio ai padroni di casa camerunesi, la cui selezione aveva 21 irregolari. Tuttavia nel caso dei Leoni Indomabili sono stati trovati in tempo i sostituti.