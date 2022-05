CONI, Malagò: "Discriminazione nel professionismo donne. E poi i fondi..."

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SARRI RITROVA ACERBI. PEDRO ANCORA FERMO FORMELLO - Sarri punta la Sampdoria con l’intera rosa a disposizione, fatta eccezione di Pedro. Acerbi, l’altro assente nella seduta di scarico di ieri, si è riaggregato oggi pomeriggio svolgendo in gruppo l’intero allenamento, compresa la... FORMELLO - Sarri punta la Sampdoria con l’intera rosa a disposizione, fatta eccezione di Pedro. Acerbi, l’altro assente nella seduta di scarico di ieri, si è riaggregato oggi pomeriggio svolgendo in gruppo l’intero allenamento, compresa la... WEBTV SPEZIA-LAZIO 3-4 | IL COMMENTO DI ZAPPULLA: "LA PARTITA DELLA PAZZIA..." La Lazio vince 3-14 con lo Spezia. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo Stadio Alberto Picco con la felicità di una rimonta completata negli ultimi minuti: CLICCA QUI PER I SESSANTA... La Lazio vince 3-14 con lo Spezia. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo Stadio Alberto Picco con la felicità di una rimonta completata negli ultimi minuti: CLICCA QUI PER I SESSANTA... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, LOFTUS-CHEEK SUCCESSORE DI MILINKOVIC: LA SITUAZIONE Sergej Milinkovic è l'oggetto del desiderio di parecchie big in Europa. Il serbo, da sette stagioni alla Lazio, sta disputando l'ennesimo grande campionato che ha attirato ancora di più l'attenzione degli operatori di calciomercato. Come riporta la... Sergej Milinkovic è l'oggetto del desiderio di parecchie big in Europa. Il serbo, da sette stagioni alla Lazio, sta disputando l'ennesimo grande campionato che ha attirato ancora di più l'attenzione degli operatori di calciomercato. Come riporta la...