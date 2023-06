CONI | Malagò sulla giustizia sportiva: "Il caso Juve ha dimostrato che funziona"

Fonte: Calcioefinanza

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giovanni Malagò si è detto soddisfatto delle riforme apportate alla giustizia sportiva messe in atto nel caso che ha coinvolto la Juventus. Il numero uno del CONI, come riporta Calcioefinanza, ha dichiarato in merito: "La vicenda della Juventus dimostra che questa (la giustizia sportiva, ndr.) funziona. Questa è una riflessione che in Giunta è stata fatta da diverse persone. É chiaro che siano sempre necessari dei tempi tecnici perchè va tutelato il diritto alla difesa, poi è ovvio che se un provvedimento arriva a gennaio non ci sono problemi, se arriva il 27 maggio la situazione va necessariamente affrontata".