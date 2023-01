Copa del Rey, Reina furioso con Vinicius: nervi tesi e interviene anche Ancelotti… - VIDEO

È successo durante Villarreal-Real Madrid, ottavi di finale di Copa del Rey. Nel finale di partita nervi tesi tra Pepe Reina e Vinicius Jr con il portiere spagnolo che non ha gradito affatto l'atteggiamento dell'attaccante brasiliano. Il giocatore dei Blancos, autore del gol che dato il via alla rimonta da 2-0 a 2-3, si è avvicinato in più occasioni alla panchina della squadra di casa con un atteggiamento provocatorio. Staff e giocatori del Sottomarino Giallo furiosi, in modo particolare l'ex Lazio che si è subito alzato per rimproverare l'avversario utilizzando anche qualche parola di troppo. Confronto acceso tra i due, Reina furioso tenuto a bada dai suoi compagni. Interviene anche Ancelotti per calmarlo. L'estremo difensore se la cava con un cartellino giallo e a fine partita va a cercare Vinicius per un chiarimento, ma il nervosismo è ancora tanto.

