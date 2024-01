Coppa d'Africa | La Nigeria torna a vincere: Osimhen salta la Lazio?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È iniziata ormai la Coppa d'Africa, insieme alla Coppa d'Asia, e sembrano già delinearsi le prime squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta. Su tutti, la Nigeria ha già giocato due delle tre partite del suo girone: attualmente, dopo il pareggio con la Guinea Equatoriale e la vittoria contro la Costa d'Avorio, si trova al secondo posto a quattro punti. All'ultima posizione c'è la Guinea Bissau a zero, che incontrerà proprio i biancoverdi all'ultima partita.

Si possono già tirare le somme, quindi, in ottica Serie A. Infatti, con tutta probabilità la Nigeria passerà agli ottavi di finale, che si svolgeranno tra il 27 e il 28 gennaio. Questo vuol dire che il Napoli dovrà ancora fare a meno di Victor Osimhen, in particolare contro la Lazio, con la gara in programma proprio domenica 28 alle 18. Un altra mancanza per Mazzarri, che dovrà già fare a meno di Cajuste e Kvaratskhelia per squalifica.