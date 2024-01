Coppa d'Africa, un altro rigore moderno: l'episodio che richiama il derby - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Un altro rigore moderno, come lo definirebbe Mourinho, stavolta in Coppa d'Africa. L'episodio chiave di Costa d'Avorio - Nigeria arriva al minuto 53. Diomande interviene in ritardo su Osimhen che tocca il pallone e cade a terra. Il direttore di gara fa segno che non c'è nulla ma poco dopo viene richiamato dal VAR. Penalty indiscutibile per gli ospiti che somiglia moltissimo al fallo commesso da Huijsen nel derby di Coppa Italia su Castellanos. L'ex Udinese Troost-Ekong non sbaglia dal dischetto. Anche in questo caso pochi dubbi sulla decisione arbitrale, chissà se ci saranno polemiche nel post partita come successo un mese fa all'Olimpico.