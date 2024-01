Coppa d'Asia, Arabia eliminata e Mancini lascia il campo in anticipo: il motivo

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'Arabia Saudita di Roberto Mancini ha salutato la Coppa d'Asia dopo la rocambolesca e sfortunata partita contro la Corea del Sud. La squadra di Klinsmann ha vinto ai rigori dopo aver trovato il gol del pareggio al 99' dei tempi regolamentari e si è qualificata per i quarti di finale della competizione. Il tecnico italiano, molto deluso per l'eliminazione, sta facendo discutere per un gesto davvero singolare: ha lasciato il campo prima che gli avversari battessero il quarto e decisivo rigore.

Un gesto che ricorda - al contrario - la reazione di Donnarumma, che non si era reso conto di aver parato il penalty decisivo e di aver portato al trionfo gli azzurri nella finale di Euro 2021. Mancini ha infatti dichiarato in conferenza: "Chiedo scusa per aver lasciato prima della fine, pensavo che il match fosse già terminato".