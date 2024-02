Coppa d'Asia, Corea del Sud eliminata: Kim torna in anticipo al Bayern

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sta ormai per volgere al termine la Coppa d'Asia che ha già dato un suo primo verdetto importantissimo. Infatti la Corea del Sud di Son e di Kim è stata eliminata in semifinale dalla Giordania, che vola in finale per la prima volta nella sua storia. Buone notizie, quindi, per Thomas Tuchel e per il suo Bayern Monaco: il tecnico ritroverà in anticipo il centrale ex Napoli. Più precisamente sarà disponibile per la grande sfida al vertice di sabato pomeriggio contro il Bayer Leverkusen, per poi prepararsi all'andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Lazio. Dopo tantissimi imprevisti, finalmente una nota lieta per i bavaresi.