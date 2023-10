Coppa d'Asia e Coppa d'Africa: quali giocatori salteranno la Supercoppa?

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

La Lega Serie A ha ufficializzato le nuove date per la Supercoppa Italiana a Jeddah, cambiando la programmazione di alcune giornate di campionato. All'interno di tutti questi spostamenti rientra anche la questione della Coppa d'Asia e della Coppa d'Africa. Infatti la prima avrà luogo a partire dal 10 gennaio, mentre la seconda inizierà il 24 gennaio. Per questo diversi calciatori di Lazio, Napoli, Inter e Fiorentina non saranno presenti in Arabia Saudita.

La Viola, per esempio, potrebbe perdere Nzola (Angola), Kouamé (Costa D'Avorio) e Duncan (Ghana), mentre i partenopei dovranno fare a meno di Osimhen (Nigeria) e Zambo Anguissa (Camerun), entrambi qualificati. In casa biancoceleste non ci sarà Daichi Kamada, che con ogni probabilità verrà convocato dal Giappone. Si salvano invece i nerazzurri che non avranno nessun calciatore impegnato con le nazionali.