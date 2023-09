Coppa Davis | L'Italia resta in corsa: Arnaldi vince all'esordio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Italia resta in corsa in Coppa Davis. Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Canada la nazionale capitanata da Filippo Volandri ottiene il primo punto nella sfida contro il Cile. Matteo Arnaldi, all'esordio in singolare in azzurro, batte 2-1 Cristian Garin (2-6, 6-4, 6-3) e in attesa della partita tra Lorenzo Sonego e Nicolas Jarry fa impazzire l'Unipol Arena di Bologna.