(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Il Cagliari si è qualificato per gli ottavi della Coppa Italia, in cui affronterà l'Inter, battendo la Sampdoria per 2-1 nel match dei 16/i giocato questa sera alla 'Sardegna Arena'. Reti di Cerri al 7' pt, Ragatzu al 3' st e Gabbiadini al 41' st. (ANSA).