Coppa Italia Femminile | Come cambia il torneo con il nuovo format?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Cambia il format della Coppa Italia Femminile. Da quest'anno il torneo nazionale non sarà più composto dai mini gironi, ma ci sarà un unico tabellone come per la versione maschile. 26 squadre (10 di Serie A e 16 di Serie B) ordinate secondo una graduatoria di merito si affronteranno nei vari turni a eliminazione diretta o con sfida andata e ritorno.

La composizione dei turni

Nel Turno preliminare le ultime 4 squadre della graduatoria, dalla 23ª alla 26ª posizione, vengono abbinate seguendo uno schema predeterminato (Gara 1: 23ª vs 26ª; Gara 2: 24ª vs 25ª) prima di affrontarsi in un turno ad eliminazione diretta a gare uniche. Le 2 squadre vincenti accedono ai sedicesimi di finale. Ai Sedicesimi di finale le due vincenti del preliminare si uniscono alle 14 squadre dal 9° al 22° posto della graduatoria. Le sfide sono previsti in gara secca in casa della squadra peggio posizionata in graduatoria. Successivamente gli Ottavi di finale, dove le 8 vincenti dei sedicesimi raggiungono le prime otto squadre in graduatoria per gli ottavi di finale. Anche in questo caso è prevista la gara secca in casa della squadra peggio piazzata in graduatoria. I Quarti di finale e le Semifinali vedranno le 8 squadre qualificate dagli ottavi di finale sfidarsi in partite di andata e ritorno, secondo gli accoppiamenti del tabellone, in due turni successivi che determinano le finaliste. Il ritorno dei quarti e delle semifinali si giocano in casa della squadra meglio piazzata in graduatoria. Le 2 finaliste si contendono il titolo in una gara unica su campo neutro.