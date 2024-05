Coppa Italia, il tabellone dell'edizione 24/25: possibile derby in semifinale

TUTTOmercatoWEB.com

Il campionato si è appena concluso, la Coppa Italia è stata assegnata ma è già tempo di pensare alla prossima stagione. La Lega Serie A ha ufficializzato i criteri per gli accoppiamenti dell'edizione 2024/25 e è possibile delineare in via generale quello che sarà il percorso delle big. La Juve, in quanto detentrice del titolo, sarà testa di serie numero 1 e per questo inserita nella parte sinistra del tabellone. L'Inter invece, vincitrice dello scudetto, sarà testa di serie numero 2 e occuperà la parte destra. Le altre classificate tra le prime otto e che subentreranno agli ottavi sono: Milan (3), Atalanta (4), Bologna (5), Roma (6), Lazio (7) e Fiorentina (8). Discorso diverso per il Napoli che partirà dai trentaduesimi di finale.

Il dettaglio che non sfuggirà ai più attenti è che nel lato destro compariranno sia le due milanesi sia le due romane: giallorossi e rossoneri potrebbero affrontarsi ai quarti, idem per i nerazzurri e i biancocelesti. Questo significa che in semifinale c'è la possibilità che si possa assistere o al derby della Capitale o della Madonnina.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE