Coppa Italia, la Lazio vola ai quarti: l’entusiasmo di Patric - FOTO

È positivo il verdetto del match di ieri all’Olimpico, tra Lazio e Bologna. I biancocelesti hanno battuto di misura i felsinei conquistando il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, ora attendono la Juventus. Una vittoria che ha dato maggior sicurezza ai ragazzi di Sarri, soprattutto in vista delle prossime sfide. L’umore e la fiducia sono alti, lo testimoniano le esultanze e le parole dei protagonisti al termine del match. A questi, si aggiunge anche la voce di Patric che su Instagram ha condiviso un post sotto il quale si legge: “Avanti in coppa”.

