Coppa Italia, non solo Lazio: il programma della giornata

Giornata di Coppa Italia, tutte in programma oggi le gare che chiuderanno il turno degli ottavi di finale della competizione. Ad aprire le danze saranno Atalanta e Spezia, che scenderanno in campo alle 15 a Bergamo, seguite poi ovviamente da Lazio e Bologna che hanno il match in programma alle 18 all'Olimpico. Ultima partita del turno sarà invece quella tra Juventus e Monza, prevista per le 21 all'Allianz Stadium. I quarti si giocheranno invece tra il 31 gennaio e il 2 febbraio.