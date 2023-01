Coppa Italia, questa sera iniziano gli ottavi: scende in campo l'Inter

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Inizia questa sera la fase più calda della Coppa Italia, quella in cui le big scendono in campo per esprimere la proprio superiorità, prevista almeno sulla carta, verso quelle squadra che, al contrario, vengono da un percorso più lungo e tortuoso iniziato quest'estate. A dare il via agli ottavi di finale sarà l'Inter che, questa sera, alle 21.00 affronterà il Parma di Buffon, squadra che milita in Serie B e che in quel di San Siro tenterà il colpaccio. Si tratta di un match a eliminazione diretta che, dunque, non ammette errori: pena l'eliminazione dalla Coppa. Gli ottavi andranno avanti fino al 19 gennaio quando in campo all'Olimpico scenderà anche la Lazio per giocarsi, alle ore 18.00, l'accesso ai quarti di finale contro il Bologna di Thiago Motta.