Coppa Italia, tracollo Napoli: l'ultima volta c'era di mezzo la Lazio...

La notizia della serata è il tracollo del Napoli di Mazzarri in Coppa Italia. Agli ottavi del torneo, il Frosinone ha battuto gli azzurri per 0-4, grazie alle reti di Barrenechea, Caso, Cheddira e Harroui. Si tratta di una sconfitta a suo modo storica: i partenopei, infatti, non perdevano un match di questa competizione in casa con almeno quattro gol di scarto dal 6 luglio 1958. In quell'occasione era stata la Lazio ad avere la meglio, sempre per 0-4, con le marcature di Burini (doppietta), Pozzan e Bizzarri. A riportarlo è Opta.