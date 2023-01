Cori razzisti, Governi: "Tanti tifosi non c'entrano nulla, è un'ingiustizia. Il club non può..."

Giancarlo Governi, autore, scrittore e sceneggiatore italiano, ha commentato quanto accaduto al Via del Mare di Lecce sugli spalti. Questa la sua analisi riportqata dalla rassegna stampa odierna a cura di Radiosei: "È un peccato, ma anche un’ingiustizia. Tanti tifosi, che non c’entrano nulla con quanto accaduto a Lecce, non potranno assistere al match con l’Empoli. Quei cori sono stati riprovevoli, un’autentica vergogna. Però con questi provvedimenti si colpisce soprattutto chi non c’entra nulla".

E il club che può fare?

"Mi sembra che stia facendo tantissimo da tempo. Che io ricordi, è stata l’unica squadra ad aver giocato con la scritta “no al razzismo” sulla maglia. Più di così cosa le si può chiedere?".