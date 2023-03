Corino: "Sarri ha stupito tutti a Napoli. Conference? Penso che..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di New Sound Level, nel corso della trasmissione di Francesco Scarcelli l'ex giocatore della Lazio Gigi Corino ha parlato della sfida vinta contro il Napoli e del prossimo impegno in Conference League contro l'AZ Alkmaar.

NAPOLI - "Sarri solitamente è un tecnico integralista. Stavolta ha stupito tutti. Ho visto una squadra vera per la prima volta in questa stagione. Sempre attaccata alla partita e con la voglia di non subire gol, così come avevo sempre sognato. Ho davvero goduto per questo successo. In determinate partite c’è bisogno di una sostanza diversa come quella di Vecino senza togliere nulla a Cataldi che comunque sta facendo benissimo. Vedere Milinkovic e Luis Alberto che si mettono a disposizione della squadra è un bel viatico in vista del prosieguo. A Napoli abbiamo ripreso i punti persi contro la Salernitana. Champions? Dipende dalla Lazio. Ha 13-14 giocatori importantissimi. In questo campionato tutto può succedere. Ci sono stati spesso dei risultati strani".

CONFERENCE LEAGUE - "Nonostante sia una coppa di seconda fascia non è un impiccio, sarebbe bello vincerla. La Lazio giocherà contro una squadra importante che sa il fatto suo e sa giocare a calcio. Bisogna giocarsi la partita facendo qualche cambio visto che la partita di Napoli è costatata tanto da un punto di vista fisico. Magari può essere l’occasione per chi finora ha giocato tantissimo come Cancellieri e Marcos Antonio. Mi aspetto anche l’inserimento di Pellegrini anche per dargli un po’ di minutaggio. D’altronde Marusic è squalificato a Bologna. Hysaj sta crescendo tantissimo, mentre mi dispiace per il periodo non propriamente felice di Lazzari".