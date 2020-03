Coronavirus / Alle 18 l'indulgenza plenaria del Papa davanti al Crocifisso di San Marcello - FOTO

Roma è pronta ad accogliere la preghiera Urbi et Orbi di Papa Francesco. Alle ore 18.00 i cattolici di tutto il mondo sono invitati ad unirsi spiritualmente, attraverso i mezzi di comunicazione, al Papa che presiederà un momento di preghiera che durerà circa un'ora. Il tutto avverrà dal Sagrato della Basilica di San Pietro, ma davanti al Pontefice la piazza resterà vuota e si potrà seguire soltanto in tv o atttraverso i social. Lo aveva annunciato Bergoglio nell'Angelus di domenica: "Ascolteremo la Parola di Dio, eleveremo la nostra supplica, adoreremo il Santissimo Sacramento, con il quale al termine darò la Benedizione Urbi et Orbi, a cui sarà annessa la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria".

IL PROGRAMMA - Come fa sapere la Sala Stampa vaticana, in questa speciale circostanza, nei pressi del cancello centrale della Basilica Vaticana, saranno collocati l’immagine della Salus Populi Romani e il Crocifisso di San Marcello. Dopo l’ascolto della Parola di Dio, Papa Francesco terrà una meditazione. Il Santissimo Sacramento sarà esposto sull’altare collocato nell’atrio della Basilica Vaticana e dopo la supplica, seguirà il rito della Benedizione eucaristica “Urbi et Orbi”. Quindi il cardinale Angelo Comastri, Arciprete della Basilica di San Pietro, pronuncerà la formula per la proclamazione dell’indulgenza. La Chiesa dà la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria ai malati di coronavirus, agli operatori sanitari, ai familiari e a quanti, con modalità differenti si prendono cura di chi sta male. Il tutto avviene a distanza e non di persona come accade di solito con la speranza che, appena tutto questo sarà finito, si possa provvedere dal vivo.

ROMA SI PREPARA - La Città è pronta e da ieri è al lavoro per permettere che il tutto avvenga alla perfezione. Ieri il Crocifisso di San Marcello è arrivato a San Pietro, come dimostrano le foto. Roma chiede ancora aiuto al Crocifisso miracoloso che nel 1522 venne portato in processione per i quartieri della città affinché finisse la Grande Peste nella Capitale. I cattolici si affidano ancora a lui. Papa Francesco è particolarmente legato al Crocifisso tanto che il 15 marzo si è recato personalmente a piedi nella Chiesa di Via del Corso, che dal quindicesimo secolo ospita l'opera, per pregare per la fine di questa pandemia e perché tutti i malati guariscano.