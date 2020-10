Coronavirus / Conte pensa a nuove limitazioni per ristoranti, negozi e palestre: eccole

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, HOEDT IN CAMPO: SEDUTA A PARTE PER IL DIFENSORE FORMELLO - I compagni rientrano negli spogliatoi e lui arriva in campo per una seduta differenziata. Wesley Hoedt prova a recuperare i giorni persi dal momento del suo arrivo a Roma. Ha saltato le visite mediche, le effettuerà nei prossimi giorni con la speranza... FORMELLO - I compagni rientrano negli spogliatoi e lui arriva in campo per una seduta differenziata. Wesley Hoedt prova a recuperare i giorni persi dal momento del suo arrivo a Roma. Ha saltato le visite mediche, le effettuerà nei prossimi giorni con la speranza... WEBTV SPAGNA, IL PARADOSSO DEI LUIS: PERCHÉ ENRIQUE NON VEDE ALBERTO? Come fa il centrocampista con più assist del campionato italiano (lo scorso) a non finire (quantomeno) nella lista dei convocati della propria nazionale? Partiamo con questo interrogativo, prima di mettere sul tavolo il carico da novanta che quella stessa nazionale -... Come fa il centrocampista con più assist del campionato italiano (lo scorso) a non finire (quantomeno) nella lista dei convocati della propria nazionale? Partiamo con questo interrogativo, prima di mettere sul tavolo il carico da novanta che quella stessa nazionale -... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DURMISI INFURIATO CON IL BRØNDBY: "COMPORTAMENTO IMBARAZZANTE" L'esterno danese era a un passo dal ritorno in patria ma il Brøndby l'ultimo giorno di mercato si è accordato con un altro giocatore. L'esterno danese era a un passo dal ritorno in patria ma il Brøndby l'ultimo giorno di mercato si è accordato con un altro giocatore.