Coronavirus, Fellaini è guarito: dimesso dall'ospedale dopo tre settimane

Marouane Fellaini, primo e finora unico finora giocatore della Super League cinese ad essere risultato positivo al coronavirus, è stato dimesso dall'ospedale in cui era ricoverato, dopo tre settimane di degenza. Lo ha reso noto lo Shandong Luneng, suo club con cui il calciatore belga ha un contratto ancora per un anno. Ora Fellaini, che è guarito, dovrà stare 14 giorni in quarantena come previsto dal protocollo, prima di poter prendere in considerazione l'idea di tornare ad allenarsi.